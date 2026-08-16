Temporale in montagna, rischioso recupero in elicottero per quattro turisti spagnoli

Intervento d’emergenza sul Monte Colmegnone. Quattro turisti spagnoli sono stati recuperati dall’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 153 dopo essere rimasti bloccati in quota a causa di un temporale.

Le condizioni meteo hanno reso l’operazione particolarmente complessa. Vento forte e pioggia battente hanno costretto l’equipaggio a lavorare in condizioni al limite. Nonostante le difficoltà, i pompieri sono riusciti a individuare il gruppo e a issarlo a bordo. Al termine del recupero i quattro escursionisti sono stati accompagnati ad Argegno. Erano impauriti ma fortunatamente illesi. Nessuno ha avuto bisogno di cure mediche.



Il Monte Colmegnone, molto frequentato anche d’estate, si è rivelato insidioso a causa del rapido peggioramento del tempo. Dalle montagne arriva quindi l’ennesimo appello alla prudenza: controllare sempre le previsioni e non sottovalutare i temporali estivi, che in quota possono diventare molto pericolosi in pochi minuti. La giornata, peraltro, è stata segnalata dalla Protezione Civile come a rischio per temporali anche di forte entità, in alcuni casi con forti raffiche di vento e grandine.