Ponte Lambro, scivola nel torrente: soccorso con caviglia infortunata

Intervento di soccorso nel pomeriggio a Ponte Lambro, intorno alle 14.30. Una persona è scivolata lungo il corso del torrente Lambro riportando un trauma alla caviglia.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Erba e il nucleo Saf di Como, specializzati nel soccorso in ambiente impervio. Con loro anche i volontari del Cnsas, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Le squadre hanno raggiunto l’infortunato, lo hanno stabilizzato e recuperato dalla zona scoscesa per metterlo in sicurezza.

Una volta estratta, la persona è stata affidata al personale del 118 arrivato con ambulanza e automedica per le cure e il trasporto in ospedale.