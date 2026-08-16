Nello storico match di Anfield Road Como sconfitto per 2-0 dal Liverpool

Una gara storica, al di là del risultato finale. Allo stadio Anfield Road i lariani sono stati sconfitti per 2-0 dal Liverpool. Un momento indimenticabile per la società, la squadra, i tifosi azzurri, soprattutto quelli che hanno affrontato la trasferta. Una amichevole di grande prestigio, contro una delle formazioni più titolate in Inghilterra e nel mondo. Il Liverpool, soprattutto nella prima parte ha mostrato predominio territoriale, e infatti le due reti sono arrivate al 23′ con l’olandese Gapko e al 44′ con Jacquet.

Il Como – come sua caratteristica – non si è scomposto e nel secondo tempo ha anzi cercato di segnare almeno una rete, senza risparmiarsi. Ci hanno provato Baturina su punizione, Liberali con un tiro da lontano, Jesus Rodriguez di destro, Douvikas fermato a poca distanza dalla porta e Diao che di poco ha calciato alto.

Prima apparizione della stagione per Nico Paz, appena rientrato dalle vacanze post-mondiali, entrato nel finale. Il nuovo acquisto Trevoh Chalobah è partito da titolare al centro della difesa a fianco di Ramon.

Per entrambe le formazioni il precampionato è finito. Il Como sabato prossimo esordirà in serie A in trasferta a Udine. Per i lariani la tournée inglese si è chiusa con il pari di Londra con l’Arsenal (1-1), un ulteriore pari questa mattina in una sfida a porte chiuse sempre il Liverpool (0-0) e la sconfitta nella partita iniziata alle 19 ad Anfield Road. Prima di questo incontro una delegazione del Como ha reso omaggio al monumento che ricorda le vittime di Hillsborough (97 morti nel 1989 a Sheffield) e agli scomparsi giocatori Diogo Jota e Andrè Silva.