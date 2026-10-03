Rebbio, discarica a cielo aperto sempre nello stesso punto. Abbandonati numerosi copertoni di bici

Discarica a cielo aperto a Como nel quartiere di Rebbio, tra via Lenticchia e via Repubblica Romana. Il punto è preso di mira dai vandali dei rifiuti che costantemente vanno a scaricare materiali di ogni tipo. Il Comune è intervenuto di recente per ripulire l’area ma oggi qualcuno ha abbandonato addirittura una serie di copertoni di biciclette oltre a scatoloni e sacchi gialli.

La zona è nota per l’ampio parcheggio usato ogni giorno dai pendolari e per la presenza di capannoni e diverse attività commerciali. Costantemente vengono abbandonati rifiuti anche ingombranti, come armadi, materassi e casse. Un fenomeno che, secondo i residenti, si intensifica nei giorni in cui gli uffici restano chiusi, complice probabilmente una minore sorveglianza sull’area. Esasperati dalla situazione, gli abitanti del quartiere chiedono ora al comune di installare le telecamere, un intervento che permetterebbe di individuare chi continua a scaricare rifiuti in una zona già segnata da episodi analoghi. La segnalazione odierna è arrivata direttamente all’attenzione dell’assessore all’Ambiente, Michele Cappelletti, che conosce il problema e che ha sollecitato il personale di Aprica per la rimozione.