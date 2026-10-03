Spaccio a domicilio, due arresti. 100 dosi di cocaina e più di 4mila euro sequestrati

Spaccio a domicilio nel Comasco, due arresti. Sequestrati droga e contanti.

E’ il bilancio dell’attività di controllo della polizia di Stato.

La 4^ sezione della Squadra Mobile di Como, ieri pomeriggio, ha monitorato e seguito a Tavernerio un 34enne di origine magrebina che a bordo di un’auto a noleggio ha effettuato numerose e brevi soste per consegnare lo stupefacente a diverse persone che sono state poi identificate e sanzionate.

Una volta fermato, durante la perquisizione, sono state trovate 20 dosi di cocaina suddivise in involucri di plastica all’interno del veicolo per un totale di oltre 14 grammi e 245 euro, soldi che sono stati ricondotti all’attività di spaccio.

Il 34enne, risultato regolare in Italia ma di fatto senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza di reato.

Sempre ieri pomeriggio gli agenti hanno arrestato anche un 48enne Italiano di origini domenicane, regolare sul territorio nazionale.

Gli investigatori della Squadra Mobile, durante l’operazione, hanno accertato anche in questo caso gli spostamenti per la consegna a domicilio tra centro città e periferia. Si muoveva in auto tra i clienti (poi identificati e multati).

Dai controlli a bordo dell’auto e sull’uomo sono emersi e sono poi stati sequestrati oltre 51 grammi di cocaina suddivisi in 86 dosi, 120 euro e 2 telefoni utilizzati per contattare gli acquirenti. La perquisizione nella sua abitazione ha, inoltre, permesso di sequestrare altri 4.000 euro in banconote di diverso taglio e ulteriori 141 grammi della stessa sostanza.

Il 48enne è stato arrestato e trasferito al carcere di Como.