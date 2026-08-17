Incendio sul Monte Goi, monitorato il sottobosco

Incendio sul Monte Goi. Non si fermano le operazioni di spegnimento: la situazione è in miglioramento ma la soglia di attenzione resta massima. Continuano i sorvoli del supporto aereo con l’elicottero, impegnato in sganci mirati nei punti più complessi. L’attenzione è concentrata sulle braci residue e le eventuali riprese di fuoco nel sottobosco. La pioggia arrivata nelle ultime ore ha sicuramente aiutato, ma non è stata risolutiva. La parte sotto la superficie rimane a rischio.

Le famiglie sfollate, intanto, sono rientrate a casa nel pomeriggio di Ferragosto. Via Oltrecolle, a lungo bloccata, è stata riaperta, ma solo in un senso, in direzione Lora-Viadotto dei Lavatoi. Nella parte in salita rimane chiusa.

La Protezione Civile e gli esponenti delle forze in campo rinnovano di nuovo un appello per un fatto che dovrebbe essere scontato, ma evidentemente non è così. Sul Monte Goi è vietato salire per passeggiate e selfie, cosa realmente accaduta a Ferragosto, quando c’è chi ha pensato di salire nella zona per la tradizionale gita del giorno di festa. Vige il divieto assoluto di percorrere i sentieri. L’area è ancora interessata da operazioni di soccorso e presenta potenziale pericolo. Vanno inoltre lasciate libere le vie d’accesso e rispettate le indicazioni degli operatori presenti sul posto.