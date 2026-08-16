Nuova tragedia sul lago: 20enne muore a Malgrate travolto dalla bufera

Nuova tragedia nel lago di Como, nella sponda lecchese, nel tardo pomeriggio di oggi. Un 20enne di origine straniera è morto nelle acque del lago, davanti a Malgrate. Il giovane è stato travolto dal peggioramento improvviso del meteo mentre faceva il bagno. I vigili del fuoco lo hanno recuperato senza vita.

A Lenno, sulla sponda comasca, sono intanto proseguite le ricerche del 21enne che venerdì si è tuffato e non è più riemerso, in un punto in cui la profondità è di 300 metri.

Oggi, purtroppo, una nuova giovane vita stroncata. Erano le 18 a Malgrate. Un tuffo per rinfrescarsi con gli amici, poi il cielo si è chiuso all’improvviso. Il lago è passato dalla calma alla tempesta. Tra quel caos il 20enne è scomparso. Subito è scattata la macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco di Lecco sono entrati in acqua, con il supporto dell’elicottero di Malpensa e dei sommozzatori Smzt arrivati anche dal Piemonte.

Ore di ricerche fino al ritrovamento del corpo.

Vento, onde e pioggia hanno reso difficilissimi gli interventi sul lago, non solo quello per lo sfortunato 20enne a Malgrate. A causa del forte maltempo, le squadre nautiche dei vigili del fuoco del Comando di Lecco sono entrate in azione con tre imbarcazioni per soccorrere scafi in difficoltà e persone rimaste in balia del lago in tempesta.

Frana a Premana

Non soltanto. Per le avverse condizioni meteorologiche e il passaggio di un intenso temporale, sempre nel Lecchese è stata segnalata una frana nel territorio del comune di Premana. È stato attivato l’Elinucleo di Malpensa per effettuare un sorvolo dell’area interessata, al fine di verificare l’estensione del dissesto e individuare eventuali ulteriori criticità. Sul posto stanno operando squadre di terra dei vigili del fuoco, con l’invio di ulteriori risorse a supporto.