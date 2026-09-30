Operai schiacciati da un carrello elevatore a Como, soccorsi in via Fornace

Due operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro questa mattina poco dopo le 7 a Como in via Fornace. Secondo le prime informazioni, mentre stava lavorando, un uomo è rimasto schiacciato durante la movimentazione di un carrello elevatore mobile. Un collega, intervenuto per aiutarlo è rimasto a sua volta ferito dalla piattaforma. Sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco. I due operai, 44 e 71 anni, sono stati portati al Sant’Anna per le cure e fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.