Como, il tour de force prosegue al De Kuip: c’è un Feyenoord in formato valanga

Una squadra in fiducia massima, che sta asfaltando il campionato olandese, abituata a vincere con scarti ampi (7-0, 5-0, 2-0 nelle ultime partite senza mai subire). Il Feyenoord gioca per dominare e segnare tanto davanti al suo pubblico. Avversario tutt’altro che semplice da affrontare quello che attende il Como nella seconda sfida di Champions League.

Squadre in campo allo stadio De Kuip di Rotterdam mercoledì alle 18.45. Arbitra il lituano Donatas Rumšas.

L’esordio degli olandesi in coppa è stato da dimenticare, con una pesante sconfitta per 5-1 contro il Barcellona, mentre i lariani hanno vinto per 4-1 con il Lipsia. Ma poi gli olandesi hanno rialzato la testa e nel loro campionato hanno dato il meglio e arrivano alla sfida con i lariani decisamente carichi.

Il Como è reduce dallo 0-0 con la Roma, con qualche rimpianto per la mancata vittoria in 10 contro 11, ma allo stesso tempo con la positiva constatazione della prima gara stagionale senza aver subito reti. Un segnale incoraggiante per mister Fabregas prima di Rotterdam.

Unico assente, Moise Kean, che come è noto si è infortunato in Nazionale. La speranza è di poterlo recuperare per la trasferta di domenica a Firenze. Nella fase offensiva la classe di elementi come Nico Paz e Baturina e la velocità di Diao potranno fare la differenza. Almeno questa è la speranza.

La curiosità è vedere il Como impegnato in questo tour de force. Mai i lariani nella loro storia hanno affrontato un periodo così intenso. Dalla Serie B alla Champions League in due anni, e ora un calendario che chiede alla squadra di Fabregas di giocare come una grande d’Europa: ogni tre giorni, tra l’Italia e la più importante competizione continentale.

Al ritorno in Italia il 18 ottobre c’è Fiorentina-Como al Franchi (ore 15). Tre giorni dopo, di nuovo il Sinigaglia si accende per la Champions: il 21 ottobre alle 18.45 arriva il Manchester United.

Il ciclo prosegue il 24 ottobre, con Como-Sassuolo in campionato; il 27 ottobre seguirà il turno infrasettimanale Torino-Como.

E poi il gran finale. Il 1° novembre Como-Venezia. La squadra lagunare ha tra l’altro esonerato Giovanni Stroppa.

Il 4 novembre la notte di Lens, in Francia, per la quarta giornata di Champions.

E l’8 novembre, la chiusura del cerchio, una tra le trasferte più attese: San Siro, contro l’Inter.