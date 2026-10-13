Nuova sala per la neuropsichiatria infantile dell’Asst Lariana. Il dono di Azzurrini Academy

Nuova sala multimediale per la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza dell’Asst Lariana. Lo spazio, che permetterà di supportare i percorsi terapeutici, è stato allestito in via Napoloena grazie alla donazione di Azzurrini Academy. E’ dedicato al training cognitivo e al potenziamento delle competenze emotive.

La sala è stata inaugurata oggi nel reparto nella casa di comunità. E’ dotata di strumenti tecnologici innovativi a supporto dei percorsi terapeutici, riabilitativi ed educativi, rivolti in particolare a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico e/o disabilità intellettiva.

Azzurrini Academy è un progetto che promuove l’inclusione attraverso lo sport e le nuove tecnologie. Presieduta da Gianluca Zambrotta, è stata avviata nel 2020 in collaborazione con le neuropsichiatrie infantili e dell’adolescenza, coinvolge bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni in attività calcistiche e motorie inclusive. Integra sport, interventi psicoeducativi e nuove tecnologie, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze cognitive, motorie, emotive e relazionali, valorizzando le potenzialità di ciascun partecipante.

“Ringraziamo Azzurrini Academy – ha sottolineato Maurizio Morlotti, direttore socio sanitario di Asst Lariana – Le tecnologie messe a disposizione consentono di arricchire gli interventi riabilitativi, psicomotori ed educativi, attraverso strumenti e linguaggi digitali, ludici e immersivi, in linea con le più recenti indicazioni scientifiche”.

“L’utilizzo di questi strumenti tecnologici consente di sostenere l’apprendimento e la comunicazione nei pazienti con difficoltà funzionali – ha aggiunto Marco Siviero, direttore della Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza di Asst Lariana – Le attività sono orientate, in particolare, al potenziamento dell’attenzione, della memoria, del problem solving, della flessibilità cognitiva, dell’orientamento spaziale, della coordinazione e della regolazione emotiva. La sala favorisce inoltre il lavoro d’équipe e il raccordo con la rete territoriale, in particolare con le scuole e gli altri servizi”.

“Con questa donazione, Azzurrini Academy ha voluto restituire al territorio una parte di ciò che abbiamo ricevuto, trasformando la riconoscenza in un’opportunità concreta per tanti bambini e ragazzi – ha evidenziato Gianluca Zambrotta – Credo che il valore più grande dello sport, così come della tecnologia, sia quello di creare opportunità, abbattere le barriere e aiutare ogni persona a esprimere le proprie potenzialità”.