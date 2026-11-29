Quinta vittoria su cinque partite nel torneo di serie A di basket in carrozzina.

La Unipol Briantea84 Cantù passa 62-67 al PalaPrincipi di Porto Potenza Picena in rimonta contro un grandissimo Santo Stefano Kos Group.

I marchigiani guidano per tutta la gara, trascinati dalla coppia Blair-Chakir che fa molto male alla difesa canturina. I biancoblù rincorrono, soffrono e provano a ribaltare nel secondo e nel terzo quarto, ma il gruppo di coach Ceriscioli contiene tutto.

Nel quarto quarto Santo Stefano vola sul +7 con la tripla di Blair (49-42) e poi fino al +9 a 6’38” dalla fine. Lì cambia tutto: uno 0-10 firmato Carossino-Berdun-Bedzeti ribalta la gara, con Cantù brava a sfruttare gli errori dei marchigiani nel finale.

Berdun è il miglior realizzatore della gara con 23 punti, seguito da Carossino (22). Stessa marcatura per Blair con Santo Stefano.

Prossimo appuntamento ancora in trasferta: la Unipol giocherà a Padova sabato 5 dicembre alle 16.30.