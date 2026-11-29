Dopo un inizio di stagione disastroso, che ha registrato solo sconfitte, arriva una nuova brutta notizia per la Pallacanestro Cantù, che avrebbe dovuto esordire il prossimo 6 dicembre al Paladesio con il nuovo allenatore Jure Zdovc, nominato proprio per cercare di dare una svolta al percorso in campionato della squadra brianzola.
Secondo le notizie diffuse nella serata di ieri, Zdovc non sarebbe tesserabile. Il CNA (Comitato Nazionale Allenatori), avrebbe infatti respinto la domanda della Pallacanestro Cantù in merito al tesseramento del nuovo allenatore. Un intoppo che potrebbe costringere la dirigenza a rivedere i suoi piani. Si attende ancora un comunicato ufficiale.