Fabregas: “Feyenoord, squadra che domina: mi aspetto una grande partita”

Vigilia di Champions per il Como. Dopo il 4-1 al Lipsia all’esordio al Sinigaglia, la squadra di Cesc Fabregas si prepara alla seconda uscita europea, domani alle 18:45 al De Kuip contro il Feyenoord, capolista in Eredivisie.

Il tecnico spagnolo a Rotterdam in conferenza stampa ha fatto il punto sulle condizioni della rosa: “Stiamo bene, abbiamo recuperato dopo la Roma – ha spiegato – Domani saranno tutti disponibili a parte Kean, ancora infortunato. Anche Jesus Rodriguez aveva un po’ di febbre, ma oggi si è allenato bene e ci sarà”.

Poi l’analisi dell’avversario, a cui Fabregas non ha risparmiato elogi: “Complimenti al Feyenoord per il primato in Eredivisie. In Europa spesso incontri formazioni con un’identità molto chiara, mentre in Italia ci sono più variazioni in base all’avversario. Mi aspetto una grande partita contro una squadra che ama attaccare e dominare il gioco: ho visto diverse loro partite in campionato e mi hanno davvero colpito per la proposta offensiva. Noi, in ogni caso, dobbiamo continuare a competere con la nostra mentalità e la nostra identità, senza cambiare il nostro modo di giocare. Affrontare una squadra europea fuori dall’Italia sarà un’esperienza incredibile. Sarà un test fantastico”.

Spazio anche per una delle note più liete degli ultimi giorni, il rientro dell’olandese Addai: “Una delle notizie migliori: è un ragazzo di grande prospettiva. Prima dell’infortunio stava crescendo molto e ha un potenziale importante. Mi ha colpito la reazione dopo un infortunio così serio, ha affrontato con grande positività un momento davvero difficile. Ora deve ritrovare continuità, può darci una grossa mano”.

Infine uno sguardo al momento in campionato, con un ulteriore traguardo storico: “Abbiamo eguagliato la miglior partenza di sempre del Como in campionato, sono soddisfatto di dove siamo in classifica. Non dimentichiamo che siamo una squadra giovane, in serie A solo da tre anni: per crescere serve tempo. Ogni partita rappresenta un’opportunità per imparare e crescere, come squadra, come giocatori e come staff.”.