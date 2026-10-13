Giro d’Italia 2027, l’anticipazione: il 22 maggio la tappa Cantù-Piani di Bobbio

Il Giro d’Italia di ciclismo torna in provincia di Como. Con ancora negli occhi la bellezza del finale del Giro di Lombardia di sabato scorso, vinto dal francese Paul Seixas, si guarda già al 2027 e alla “corsa rosa”.

Sabato 22 maggio appuntamento fissato a Cantù – come ha rivelato il quotidiano Tuttosport – per la partenza di una frazione che sarà ad appannaggio degli scalatori. Partenza in Brianza e arrivo ai Piani di Bobbio (nel territorio di Barzio) a quota 1.662 metri. Una data non a caso, quella del 2027, visto che il Club Ciclistico Canturino festeggia 125 anni dalla sua fondazione. E la richiesta può essere giunta agli organizzatori di Rcs Sport proprio per celebrare questo anniversario.

Un Giro d’Italia che anche il giorno successivo non sarà molto lontano dal Comasco. Sempre secondo l’articolo di Alessandro Brambilla, infatti, domenica 23 maggio è in calendario una cronometro all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza.

La presentazione ufficiale del Giro d’Italia 2027 è prevista il 3 novembre a Roma.



