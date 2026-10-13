Pessimo inizio di stagione, Cantù sul mercato: ingaggiato Olisevičius

Un rinforzo di grande esperienza e qualità per la Pallacanestro Cantù. Il club brianzolo ha ufficializzato l’ingaggio di Osvaldas Olisevičius, ala lituana classe 1993, reduce da un lungo percorso nella massima serie italiana. La società brianzola corre ai ripari dopo un pessimo inizio di stagione, nessuna vittoria fra amichevoli stagionali e campionato (finora disputate tre partite in serie A). Nel prossimo turno l’Acqua S.Bernardo sarà impegnata in trasferta a Trieste (domenica, ore 18).

Nato a Vilnius il 10 gennaio 1993, 200 centimetri per 90 chilogrammi, Olisevičius è cresciuto cestisticamente in patria tra l’Akademija Vilnius e il rinomato vivaio della Šarūnas Marčiulionis Academy, il giocatore muove i primi passi importanti da professionista con il Trakai, conquistando nel 2013 il titolo di atleta più migliorato della seconda lega lituana.

Il salto nella massima categoria arriva con la maglia del Pieno Zvaigždės, dove resta per un triennio misurandosi anche sul palcoscenico continentale della Fiba Europe Cup. Dopo una prima parentesi all’estero in Germania con il Würzburg nel 2017, torna al Pieno Zvaigždės per alzare al cielo la Baltic Basketball League, chiusa a 11.3 punti di media. Successivamente veste per due stagioni la canotta del Neptūnas Klaipėda, debuttando in Basketball Champions League, prima di ritrovare la Germania nel 2020-2021 al Medi Bayreuth (13.9 punti a partita in Bundesliga).

Nel 2021 arriva la svolta italiana. A scommettere su di lui è la Pallacanestro Reggiana: l’impatto è immediato, con 16.2 punti di media al primo anno e la conferma in doppia cifra anche nel secondo. Nel 2023 il passaggio a Treviso, dove diventa un punto di riferimento assoluto per tre stagioni (15.7 e 16.9 punti di media nei primi due campionati, con l’ultimo chiuso a 13.6 punti, 3.3 rimbalzi e 1.9 assist).

Nel curriculum del nuovo acquisto canturino figura anche un importante percorso con la maglia della nazionale lituana, coronato dall’argento agli Europei Under 16 del 2009 e impreziosito da nove presenze ufficiali con la selezione maggiore.