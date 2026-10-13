Prime sfide nel secondo turno di Champions League, sconfitte per Inter e Napoli

Un turno iniziato male per le squadre italiane. La seconda giornata di Champions League ha regalato amarezze all’Inter (battuto in casa dal Brugge per 3-4) e al Napoli (superato per 3-1 in trasferta dal Villarreal). Il Lipsia, primo avversario del Como, ha vinto per 1-0 contro gli olandesi del Psv.

Ora tocca ai lariani (mercoledì, ore 18.45 a Rotterdam contro il Feyenoord) e alla Roma (ore 21 allo stadio Olimpico contro il Real Madrid del grande ex Josè Mourinho).

I risultati del secondo turno

Lens-Sporting CP 0-2 (22′ Suarez, 74′ Doumbia)

Sabah-Slavia Praga 2-0 (49′ Parris, 88′ Mickelsore)

Arsenal-Lille 3-0 (64′ Timber, 67′ Eze, 71′ Saka)

Atletico Madrid-Manchester United 2-0 (1′ Barrios, 79′ Lookman)

Inter-Club Brugge 3-4 (44′, 81′ Lautaro Martinez, 90+3′ Bonny / 30′ rigore, 63′, 74′ Tresoldi, 87′ Vermant)

Galatasaray-Barcellona 1-4 (28′ Batrakov / 43′ Cancelo, 50′ Lopez, 53′ Gordon, 65′ Adeyemi)

RB Lipsia-PSV Eindhoven 1-0 (75′ Gruda)

Viking Stavanger-Bayern Monaco 3-3 (2′ Stensness, 38′ Christiansen, 90′ Haugen / 54′ rig., 60′ Kane, 71′ Diaz)

Villarreal-Napoli 3-1 (23′ Mikautadze, 26′ Mouriño, 86′ Oluwaseyi / 8′ Rrahmani)

Le prossime gare

Mercoledì 14 ottobre

ore 18.45 Feyenoord-Como, Lask-Liverpool

ore 21 Roma-Real Madrid, Aston Villa-Fenerbahce, Shakhtar-Aek Atene, Bodo/Glimt-Borussia Dortmund, Manchester City-Psg, Real Betis-Porto, Slovan Bratislava-Stoccarda