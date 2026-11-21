Tragedia nella notte a Sonvico, in Canton Ticino, in un incidente è morta una giovane di 17. Poco prima di mezzanotte, un’auto con a bordo quattro ragazzi è uscita di strada lungo Strada della Castellanza, nei pressi di un tornante, ed è finita in una scarpata dopo circa settanta metri.

Alla guida c’era un 18enne del Luganese. Con lui viaggiavano un altro 18enne, seduto davanti, e due 17enni seduti dietro, tutti domiciliati nella regione.

Sul posto sono intervenuti la Polizia cantonale e la Polizia Città di Lugano, i pompieri di Lugano, la Croce Verde e la Rega. Nonostante i tentativi di rianimazione, per una 17enne non c’è stato nulla da fare: è morta sul posto.

Gli altri tre ragazzi sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. Secondo le prime valutazioni mediche, le loro ferite non sono gravi.

Per sostenere familiari e persone coinvolte è stato attivato anche il Care Team di supporto psicologico.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire: l’inchiesta dovrà stabilire cosa sia successo.