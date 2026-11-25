Mauro-Giuseppe Lepori è il nuovo vescovo di Lugano. La nomina di Papa Leone XIV è stata comunicata ufficialmente pochi minuti fa.

Lepori è nato proprio a Lugano il 18 marzo 1959 e ha trascorso l’infanzia e la giovinezza a Canobbio, dove si è formato prima di prendere la strada che lo avrebbe portato prima a Friburgo, poi a Hauterive, poi a Roma e ora di nuovo a casa, a Lugano.



A Friburgo Lepori si è laureato in filosofia nel 1982 e poi in teologia nel 1990. Nell’Abbazia cistercense di Hauterive, nel Canton Friburgo, ha emesso i primi voti nel 1986 e la professione solenne nel 1989, per poi essere ordinato presbitero il 10 giugno 1990 e diventare maestro dei novizi, cioè la persona chiamata ad accompagnare chi muove i primi passi nella vita monastica.

A soli 35 anni, nel maggio 1994, la comunità lo ha eletto abate e per sedici anni lo ha avuto come guida, fino a quando il 2 settembre 2010 l’Ordine Cistercense lo ha scelto come Abate Generale, un ruolo che lo ha portato a trasferirsi a Roma, a viaggiare in tutto il mondo per visitare monasteri e comunità, a essere riconfermato per un secondo mandato nel 2022 e a ricoprire anche l’incarico di vicepresidente dell’Unione dei Superiori Generali.

Ora la nomina a Lugano, dove Lepori arriva a succedere a monsignor Alain de Raemy.



Nel corso degli anni Mauro-Giuseppe Lepori ha pubblicato numerosi libri e articoli di spiritualità, teologia e commento biblico tradotti in diverse lingue, testi nati spesso dalla predicazione di ritiri ed esercizi spirituali.

Accanto allo studio e alla predicazione, Lepori coltiva da sempre la passione per la pittura ad acquerello, un’arte che racconta molto del suo modo di guardare la realtà, fatto di attenzione, di lentezza e di contemplazione.