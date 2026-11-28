Mentre nel centrodestra, tra fughe in avanti e nomi più o meno ufficiali messi in gioco, si dibatte ampiamente, il centrosinistra va avanti nel suo lavoro in vista della scelta del candidato sindaco di Como. Riunioni e incontri sono ormai costanti e una figura sembra spiccare più delle altre tanto da essere definita da più parti quasi ufficiale anche se oggi di dichiarazioni ufficiali non ce ne sono. A prendere quota è il nome, già ampiamente circolato, dell’architetto Giuseppe Cosenza, ex dirigente comunale e provinciale, uomo di esperienza negli ingranaggi burocratici degli enti locali.

Da quanto emerge si è tenuta stamattina l’assemblea cittadina del Partito Democratico, da questa riunione sarebbe arrivato un sostanziale via libera al nome di Cosenza. E’ prudente, tanto da trincerarsi dietro un rapido “no comment” il segretario cittadino Daniele Valsecchi che aggiunge solamente poche parole “non c’è nulla di ufficiale”.

Una cautela legata, con ogni probabilità, al vertice di coalizione organizzato per lunedì. Bisognerà capire se tutte le altre forze politiche dell’area di centrosinistra arriveranno a convergere sulla stessa figura sulla quale però sembra già emergere un consenso ampio.

Prima i programmi poi le persone è stato ribadito negli ultimi mesi, ma ora è tempo di tirare le somme.

Nella compagine di centrosinistra c’era chi aveva proposto i propri candidati il Movimento 5 Stelle, aveva schierato Patrizia Di Giuseppe. Docente di lettere e storia all’Itis Magistri Cumacini di Como, mentre AVS sosteneva Elisabetta Patelli, volto noto della politica lariana.