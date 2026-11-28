Lo strappo all’interno di Forza Italia con Patrizio Tambini che conferma, davanti alla componente ciellina del partito (ne anticipiamo qui i contenuti), la sua disponibilità a candidarsi sindaco in vista del voto a Como del 2027, genera le prime reazioni. Dal canto suo il consigliere regionale e coordinatore provinciale Sergio Gaddi, pur con toni cordiali, non ha risparmiato alcune fini sottolineature dopo la mossa odierna. “Quella di oggi – ha precisato – è un’iniziativa della collega Marisa Cesana, che ha voluto dare così il suo contributo al dibattito”. Quasi a sottolinearne le distanze. Poi ha ringraziato chi è arrivato “da altre province” (il riferimento è all’eurodeputato Massimiliano Salini e al senatore Adriano Paroli) quindi ha aggiunto: “Non ho potuto partecipare perché con tutti i dirigenti e i parlamentari che abitualmente si occupano di questa città, siamo al lavoro per organizzare l’incontro con il segretario nazionale Tajani, che sabato prossimo sarà con noi insieme al segretario regionale, alla segreteria provinciale e cittadina e al gruppo consiliare della città”. A rimarcare che tutta questa componente – che oggi si è chiamata fuori – sta lavorando sull’appuntamento con i vertici di sabato prossimo. E riguardo alla disponibilità di Tambini: “Lo ringrazio per la sua generosità disinteressata. Come lui stesso ha detto, gli errori di quattro anni fa ci ricordano che oggi dobbiamo proseguire nella scelta del candidato di centrodestra uniti e senza fughe in avanti, ma individuando le migliori figure capaci di incontrare la massima condivisione anche nel rapporto con gli alleati”. Il sottotesto è che tutto può ancora succedere e che nulla è davvero definito nemmeno all’interno dello stesso partito.