“Festival Teatro del Sordo” e “Lombardiadi”. Il ministro Locatelli sul Lario al fianco dei volontari

Corpo, gesto e narrazione visiva come linguaggi universali capaci di emozionare e unire un pubblico trasversale, sordo e non. Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha trascorso la domenica sul Lario prendendo parte in città alla “IX Edizione del Festival Teatro del Sordo 2026” al Teatro Sociale. L’evento, promosso dall’Ente Nazionale Sordi in collaborazione con la Sezione Provinciale, per tre giorni ha rappresentato un appuntamento unico in Italia per valorizzare la Lingua dei Segni Italiana e l’espressione artistica della comunità sorda. Ieri l’evento conclusivo.

In serata poi il ministro si è spostato a Lomazzo alla cerimonia conclusiva delle “Lombardiadi” – Edizione 2026 – la giornata dedicata ai giovani della Croce Rossa Italiana. Un appuntamento caratterizzato da attività a squadre, momenti di formazione e sfide pensate per favorire l’incontro, la crescita e la collaborazione tra i giovani volontari – erano presenti in 300 provenienti da ogni provincia della Regione –