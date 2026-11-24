Sabato 28 novembre alle 21, nella chiesa di San Giuseppe in via Bonomelli 4, il coro milanese Monday Gospel diretto da Carlo Rinaldi si esibirà in Gospel Experience per sostenere la mensa di Casa Nazareth, con ingresso libero con offerta e con il supporto dell’Associazione Breva 70.

Per il terzo anno consecutivo oltre 50 voci tra coristi e solisti animeranno la serata che apre la campagna natalizia “A tavola c’è un pasto per tutti, anche a Natale!” a favore della mensa di via Don Luigi Guanella 12.

Nel 2025 sono da Casa Nazareth stati serviti 75.190 pasti con una media di 206 presenze al giorno, mentre nei primi 10 mesi del 2026 i pasti sono già stati 72.154 con una media salita a 254 al giorno, grazie al lavoro di 415 volontari e 7 operatori.

Nel 2025 i costi di gestione hanno superato i 280.000 euro, coperti con 110.000 euro dell’8×1000 e 172.516 euro di donazioni di privati, enti e aziende.