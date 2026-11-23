Il ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli, ha partecipato alla riunione informale dei Ministri per le Pari Opportunità, ospitata dall’Irlanda a Tralee, nella contea di Kerry, nell’ambito della Presidenza irlandese del Consiglio dell’Unione Europea, portando il contributo dell’Italia sul tema dei diritti, dell’inclusione e della piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, culturale e lavorativa.

L’incontro – è stato sottolineato – è un’occasione per rafforzare l’impegno comune dei Paesi europei e promuovere un cambiamento culturale ma per andare in questa direzione servono risorse e investimenti.

“Dobbiamo investire sempre di più per rendere realmente accessibili e fruibili ospedali, scuole, uffici e trasporti – ha detto Locatelli -, superando non soltanto le barriere fisiche e sensoriali, ma anche quelle burocratiche e culturali”.

Tra le priorità indicate dal ministro, particolare attenzione è stata riservata al tema del lavoro. “Il lavoro – ha spiegato – è uno degli strumenti più importanti per garantire qualità della vita, dignità e autonomia. Sono ancora troppo poche le persone con disabilità che lavorano e, in particolare, le persone con disabilità intellettive e relazionali continuano a incontrare ostacoli e discriminazioni. Dobbiamo superare definitivamente una logica esclusivamente assistenziale e passare dalla logica del costo a quella dell’investimento, valorizzando le capacità e i talenti di ogni persona”.

Nel suo intervento, Locatelli ha ricordato anche il percorso di cambiamento culturale e normativo avviato in Italia, a partire dalla sostituzione, in tutte le leggi ordinarie, del termine “handicappato” con “persona con disabilità”, fino al lavoro per la modifica della Costituzione, che ha ottenuto il primo voto unanime al Senato.



Il ministro ha, infine, richiamato la responsabilità condivisa dei Paesi europei nel promuovere “politiche sempre più coraggiose e concrete per la tutela dei diritti e la qualità della vita delle persone”.

“Servono coraggio, determinazione e la capacità di compiere scelte politiche giuste – ha concluso Locatelli-. Credo nella nostra Europa, ma credo anche serva più coraggio. Il coraggio di investire sui temi del sociale, delle Persone con disabilità, per le famiglie e per i servizi. Non bastano direttive e pareri, servono anche più risorse per i nostri Paesi, maggiore flessibilità di bilancio e margine di manovra per allocare risorse a sostegno delle politiche sociali e per le persone. Al team Europe il coraggio non manca. Insieme possiamo spingere per un’Europa sempre più attenta alle persone, con politiche mirate a supporto dei nostri Paesi per dare priorità in tutte le agende a queste tematiche, perché al primo posto devono esserci le Persone. Sempre”.