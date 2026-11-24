Prima di Como-Aek Atene di questa sera, al Sinigaglia andrà in scena un’iniziativa speciale: sul maxischermo la formazione titolare sarà mostrata con i ritratti dei giocatori disegnati dai bambini in cura presso l’Ospedale di Monza.

L’iniziativa, resa possibile con il supporto della Uefa, unisce Como 1907, Quelli che con Luca Odv e Fondazione Maria Letizia Verga Ets.

Al termine della partita i disegni saranno messi all’asta per raccogliere fondi per la ricerca contro le leucemie infantili.

Il dottor Marco Spinelli ha spiegato che “partecipare a un evento così importante regala ai bambini emozioni, entusiasmo e momenti di normalità e condivisione durante la malattia: vedere i loro disegni accompagnare la squadra in campo sarà fonte di orgoglio”.

Da oltre 15 anni Quelli che con Luca Odv sostiene la ricerca contro le leucemie infantili, al fianco di medici e ricercatori. Il Como 1907, nella sua prima storica Champions League, ha voluto aumentare il coinvolgimento: il logo dell’associazione compare sul retro delle maglie europee per cinque delle otto partite della fase campionato e i tifosi possono acquistare la patch solidale, con l’intero ricavato devoluto all’associazione.