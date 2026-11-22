Germano reale salvato dai vigili del fuoco in viale Geno, a Como. L’intervento è scattato domenica 22 novembre, intorno alle 15, dopo che il volatile era rimasto agganciato per errore all’amo del pescatore che si trovava in zona. L’animale, ferito e spaventato, si è allontanato, ma l’uomo non lo ha perso di vista e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata la squadra della sede centrale di via Valleggio, che ha recuperato il germano, ancora impigliato nella lenza e con l’amo conficcato nel becco. I vigili del fuoco lo hanno poi liberato con cautela, per evitargli altre ferite, e in accordo con i veterinari dell’Ats e della Provincia lo hanno tenuto al sicuro fino all’arrivo del personale veterinario. Il germano sarà ora trasferito al Cras, il centro di recupero per animali selvatici, per gli accertamenti e le cure necessarie.