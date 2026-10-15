Università dell’Insubria, la cerimonia dei Camici Bianchi per gli studenti di Medicina

Un momento di passaggio importante, dalla formazione all’esperienza clinica, è stato celebrato ieri all’Università dell’Insubria, nell’Aula Magna del Rettorato, con la Cerimonia dei Camici Bianchi, dedicata ai 200 studenti del terzo anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia che iniziano il tirocinio clinico.

Ad aprire il pomeriggio sono stati i saluti istituzionali della rettrice Maria Cristina Pierro e di Daniela Dalla Gasperina, delegata della rettrice per la Didattica.

Il momento centrale è stato quello della chiamata di studenti e studentesse, saliti sul palco in gruppi per ricevere la patch con il logo dell’Università dell’Insubria da applicare al proprio camice bianco. Un gesto simbolico che ha reso visibile il loro ingresso nella formazione clinica e il legame con la comunità universitaria.

A rendere ancora più solenne la cerimonia è stata la lettura corale del Giuramento del medico, una versione contemporanea del Giuramento di Ippocrate, che richiama i principi etici e deontologici alla base della professione.