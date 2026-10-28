Ordine dei medici di Como in classe contro il diabete con il progetto “Un salto… oltre lo zucchero”

Torna nelle scuole comasche “Un salto… oltre lo zucchero”, il progetto dell’Ordine dei medici di Como che insegna ai ragazzi a mangiare in modo sano. Presentata oggi la quarta edizione, in crescita le adesioni.

Educazione alimentare e prevenzione del diabete tra i banchi di scuola: riparte nel Comasco “Un salto… oltre lo zucchero”, il progetto dell’Ordine dei medici di Como e dell’associazione Cultural Frame of Food rivolto ai ragazzi di seconda media. La quarta edizione coinvolgerà sette istituti del territorio per un totale di circa trecento studenti, con le prime lezioni al via a novembre.

Il percorso confermerà la formula articolata in quattro incontri: in autunno le lezioni teoriche in classe guidate da esperti di nutrizione su dieta equilibrata e prevenzione delle patologie croniche, mentre da gennaio spazio alle attività pratiche. I giovani partecipanti affronteranno uscite al supermercato per imparare a leggere le etichette e laboratori in aula dedicati alla preparazione di merende sane e povere di zuccheri. L’iniziativa, presentata nella sede dell’Ordine in viale Masia dal presidente Gianluigi Spata e dalla coordinatrice Pamela Fogliaro, gode del patrocinio di Ats Insubria, Regione Lombardia e quattro Comuni del territorio, oltre al sostegno del braccio sociale della Como 1907.