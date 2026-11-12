Al via a Lariofiere la 19ª edizione di Young, il salone dell’orientamento per scuola e lavoro

Al via la 19esima edizione di Young, il salone dell’orientamento dedicato a scuola, formazione, università e lavoro. Fino a sabato 14 novembre il centro espositivo di Erba apre le porte agli studenti delle medie e delle superiori del Comasco, del Lecchese e di tutta la Lombardia, accompagnati da insegnanti e famiglie. Tre giorni per scoprire percorsi di studio e professioni e affrontare con più consapevolezza la scelta del proprio futuro. Organizzato da Lariofiere e sostenuto da Regione Lombardia, il salone si conferma appuntamento fisso dell’autunno lariano. Lungo i corridoi, depliant alla mano, i ragazzi fanno tappa agli stand in cerca di risposte. Molti arrivano insieme alla propria classe. C’è chi ha già le idee chiare sulla scuola o sul corso di laurea e chi, invece, è ancora alla ricerca della propria strada.

Anche quest’anno tra gli stand sono presenti gli istituti superiori e i licei di Como e provincia, insieme alle principali università lombarde. Ma l’offerta non si ferma alle aule scolastiche e universitarie. Sono oltre 190 gli espositori, con ampio spazio agli enti di formazione professionale, alle aziende e ai centri di ricerca, oltre alle realtà del territorio presenti in forze per ogni settore del lavoro. Si va dal fumetto al turismo, comparto da sempre trainante sul Lario, e poi all’alimentare, all’accoglienza alberghiera e alla cura della persona, fino alle discipline tecniche e scientifiche e all’esplorazione dello spazio.