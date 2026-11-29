Nuova settimana di chiusure sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire lavori di pavimentazione, a partire dalle 21 di domani fino alle 5 di martedì 1 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Lainate. Lo svincolo di Lomazzo nord sarà chiuso in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

Dalle 21 di mercoledì 2 alle 5 di giovedì 3 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Lainate.

Dalle 21 di giovedì 3 alle 5 di venerdì 4 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Lainate. Sarà chiusa anche l’area di servizio “Lario est”, situata nel tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Chiasso.

Infine, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21 di martedì 1 alle 5 di mercoledì 2 dicembre, sarà chiusa l’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Lainate. In alternativa, è possibile uscire a Lomazzo nord o a Como Centro.