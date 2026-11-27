Dal 28 novembre al 6 gennaio sarà in servizio ASF 4 XMAS, la navetta elettrica natalizia di ASF Autolinee che percorrerà il circuito attorno alle mura di Como, offrendo un viaggio gratuito a cittadini e visitatori.

L’autobus circolerà ogni sabato e domenica, oltre a lunedì 7 e martedì 8 dicembre e mercoledì 6 gennaio, dalle 15 alle 19.40, con partenze ogni 20 minuti.

Sarà possibile salire e scendere alle fermate lungo il percorso. A rendere speciale il viaggio sarà anche l’allestimento della vettura: decorazioni esterne e interne, lucine e musica natalizia trasformeranno la navetta in un piccolo spazio di festa in movimento.