A Como si accende la magia del Natale: da oggi e fino all’Epifania, luci, alberi e mercatini animeranno il centro storico. Nel cuore della città, in piazza Cavour, è tornata la pista di pattinaggio. Un’occasione per trascorrere una giornata in famiglia o con gli amici, un’esperienza – vista lago – adatta a grandi e piccoli. La pista è aperta da lunedì a giovedì, dalle 14.30 alle 21, mentre venerdì, sabato, domenica, nei prefestivi e nei festivi si comincia alle 10.30 e si prosegue fino alle 23 con orario continuato. E dal 22 dicembre al 6 gennaio si potrà pattinare tutti i giorni dalle 10.30 alle 23. Il costo è di 7 euro all’ora per i bambini fino agli 11 anni, sale a 10 per chi ha tra i 12 e i 17 anni, mentre è di 15 euro per chi ha più di 18 anni.

In Largo Miglio, davanti a Porta Torre, è tornata la giostra dei cavallini: un tuffo nelle atmosfere del passato per far divertire i più piccoli. E poi gli immancabili mercatini in piazza Perretta, dove sono tornate le tipiche casette in legno. 25 casette, per l’esattezza, e tanti prodotti diversi, dall’enogastronomia all’artigianato per scoprire, gustare e acquistare prodotti tipici (del territorio e non solo) e sbizzarrirsi con i regali di Natale. E, come di consueto, è stata pensata una scenografia che sarà proiettata sulle facciate della ex Banca d’Italia e degli edifici attorno, per illuminare di colori la zona. In piazza Grimoldi, inoltre, sono pronte le tre casette dedicate alle associazioni. Nei giorni scorsi è stata nominata la commissione comunale per la valutazione delle domande, 17, giunte degli enti che vogliono utilizzare a titolo gratuito e a rotazione quegli spazi per promuovere le loro attività. L’elenco e la rotazione sono indicati nelle carte di Palazzo Cernezzi.

La città si veste a festa per la tradizionale rassegna “Natale a Como…Como che incanto!” organizzata dal Comune, ma che sarà ufficialmente presentata martedì prossimo. Bisogna pazientare ancora qualche giorno, quindi, per conoscere i dettagli degli eventi in programma, ma Como intanto si prepara a vivere le festività natalizie. I proiettori, già installati in diversi punti della città, illumineranno gli edifici e i monumenti simbolo di Como. In particolare le facciate di Duomo, Teatro Sociale, Broletto, piazza San Fedele e Porta Torre, oltre al Monumento ai Caduti, la Pinacoteca e Palazzo Terragni.

E intanto l’atmosfera di Natale si comincia a sentire nel cuore di Como, con i vicoli già in fermento. Molte le persone che, complice un sabato di sole, si sono concesse una passeggiata in centro. Qualcuno già alla ricerca del regalo perfetto.