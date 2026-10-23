Zonaverde, riparte il viaggio su Etv: in onda la domenica alle 11 e il giovedì alle 20.05

Dalla terra alla tavola, passando per borghi, musei, ville e castelli antiche, luoghi naturali mozzafiato e meraviglie d’Italia.

Riparte il viaggio di Zonaverde, e lo fa più ricco che mai.

Da domenica su Espansione Tv torna la trasmissione cult dedicata alla natura e ai suoi frutti, giunta alla sesta edizione e sempre più amata.

Doppio appuntamento fisso: ogni domenica alle 11 e ogni giovedì alle 20.05, subito dopo il telegiornale.

Un itinerario che è molto di più di un programma esclusivamente agricolo. È un racconto di filiere, di mani che lavorano, di saperi che si tramandano. Dal seme alla cucina, passando per campi, stalle, laboratori, Zonaverde svela cosa c’è davvero dietro l’eccellenza italiana.

Volto e voce di questa nuova edizione sarà ancora Mariella Petagine, pronta a condurre i telespettatori lungo itinerari inediti, dove la tradizione incontra l’innovazione e i gesti di sempre dialogano con le tecnologie di domani.

La troupe girerà l’Italia, provincia dopo provincia, per dimostrare che innovazione e cultura contadina possono andare a braccetto. Raccoglierà le voci di chi l’agricoltura la vive ogni giorno con passione, fatica e orgoglio.

Ogni puntata, realizzata in collaborazione con il gruppo BF Spa, leader italiano dell’agroindustria, sarà arricchita da approfondimenti giornalistici su prodotti e territori: spunti culturali, idee per gite fuori porta, vacanze slow. E con un occhio sempre attento al benessere, con consigli pratici e utili.

Spazio anche all’attualità, alle prospettive della produzione e ai progetti di cooperazione con l’estero, per raccontare dove sta andando davvero l’agricoltura italiana.

E poi c’è il momento più gustoso, quello che i telespettatori da sempre apprezzano: la cucina. Con lo chef Riccardo Zanni che per ogni filiera firmerà una ricetta esclusiva, pensata per esaltare al massimo il prodotto protagonista.

Un fine settimana di ripartenze su Etv, oltre al viaggio di Zonaverde ricomincia anche quello di Storie d’Autore, con Giorgio Albonico.