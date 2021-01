Ultimo giorno oggi in zona gialla per la Lombardia, che da domani e fino al prossimo 15 gennaio, data in cui scadrà l’attuale Dpcm, diventerà arancione. Le fasce di colore regionali sono state definite oggi in base all’analisi dei dati sull’andamento dei contagi e alle indicazioni della Cabina di Regia. Passano in area arancione anche le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Sicilia e Veneto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Con il nuovo Dpcm, poi, verranno valutate eventuali proroghe. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, la Lombardia ha un indice Rt pari a 1,27, il più alto tra le regioni italiane, assieme a quello del Molise. Con questo indice la Lombardia sarebbe dovuta diventare zona rossa, ma il dato viene parametrato con altri 20 indici: per questo la Regione sarebbe rimasta arancione.

Da domani, dunque, resteranno chiusi bar e ristoranti, con possibilità di asporto e consegne a domicilio. Sarà consentito recarsi in farmacia, a fare la spesa, in edicola e dal tabaccaio, dal parrucchiere, nei centri estetici e nei negozi. Sarà possibile muoversi soltanto all’interno del proprio Comune tra le 5 e le 22, quando è previsto il coprifuoco, e fare attività motoria e sportiva all’aperto.