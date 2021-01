Più verde in Lombardia, nella regione “si conferma la costante crescita dell’avanzata del bosco per cause naturali: nel triennio 2016-2018 si è avuto un incremento medio annuo pari a 4.917 ettari. Il valore è superiore rispetto al precedente trend di 1.059 ettari”. È uno dei dati che emerge dal Rapporto sullo stato delle foreste in Lombardia del 2019, redatto da Ersaf, l’Ente Regionale per il Servizio all’Agricoltura e alle Foreste. La provincia con la maggiore superficie boscata è Brescia, con 171.469 ettari di bosco, mentre Como e Lecco sono quelle con il maggiore tasso di boscosità con il 47% del territorio coperto da bosco.

Il rapporto ogni anno mostra la fotografia dello stato di salute delle foreste e dei boschi lombardi e rendiconta anche il tema delicato degli incendi. Nel 2019 si sono registrati 187 incendi boschivi che hanno percorso complessivamente la superficie di 1.265 ettari, di cui 806 boscati (63,7%). Due eventi di grandi dimensioni hanno interessato i comuni di Garzeno (CO) (433 ettari di cui 104 boscati) e Varese nell’area protetta Parco Naturale Campo dei Fiori (376 ettari di bosco).

La provincia di Brescia è quella con il maggior numero di incendi boschivi (61) mentre la più estesa superficie percorsa dal fuoco ha interessato le province di Como con 566 ettari (pari al 44,7% della superficie percorsa totale) e Varese con 450 ettari (pari al 35,6%) interamente a bosco. È infatti Varese la provincia con la maggiore superficie boscata bruciata. Il 64% degli inneschi è dovuto all’uomo e ha avuto origine volontaria o involontaria.