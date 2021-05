Presenze, assenze, missioni. Il sito OpenParlamento – una sezione di OpenPolis – permette di monitorare l’attività dei parlamentari e la loro presenza in aula.

Sono sette i parlamentari lariani attualmente in carica, sei alla Camera e uno al Senato. Erano otto fino a febbraio, quando la leghista Alessandra Locatelli – già ministro della Famiglia del primo governo Conte – è diventata assessore regionale e ha rassegnato le dimissioni da parlamentare.

Per quanto riguarda le presenze in aula, la senatrice della Lega Erica Rivolta fa segnare il dato più alto, superando il 99%. Seguono i deputati Alessio Butti di Fratelli d’Italia con il 93%, Alessandra Locatelli della Lega (non più parlamentare, come detto) con l’89%, Giovanni Currò del Movimento 5 Stelle con l’85%, Chiara Braga del Pd con il 62%, Eugenio Zoffili della Lega con il 49%, Nicola Molteni della Lega (sottosegretario all’Interno) con il 29% e Claudio Borghi della Lega con il 27%.

Gli ultimi tre dati possono sembrare bassi, ma in realtà sono legati a un’altra classifica, quella delle “missioni”. Molteni, Borghi e Zoffili fanno registrare un’alta percentuale di missioni. Se un parlamentare è impegnato in un compito istituzionale non può ovviamente essere presente in aula. Le missioni sono parte fondante dell’attività di un parlamentare, soprattutto se – come nel caso del sottosegretario Nicola Molteni – ha un ruolo di governo. Borghi, presidente della Commissione Bilancio (eletto nella circoscrizione della Toscana) è il parlamentare lariano con la più alta percentuale di missioni, il 63%. Seguono Molteni con il 52% e Zoffili con il 48%. Tutti gli altri parlamentari hanno percentuali di missioni basse, a singola cifra. Infine, le assenze. Chiara Braga supera il 32%, Molteni il 18% e Currò il 10%. Gli altri parlamentari lariani hanno una percentuale di assenze a singola cifra.