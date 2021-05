Tutte le province, ad eccezione di Milano registrano meno di 100 nuovi contagi nella giornata di oggi, con un numero complessivo di casi accertati in Lombardia di 739 a fronte di 44.390 tamponi. Il tasso di positività è all’1,6%.

Segno meno per i ricoveri. Diminuiscono di 13 unità i degenti nelle terapie intensive, che sono oggi 260, mentre nei reparti ordinari sono 1.299, con un calo di 70 rispetto a ieri. I guariti/dimessi sono 1.457, ma risale a 41 il numero delle vittime.

In provincia di Como i nuovi casi sono 38. In provincia di Milano registrati 220 nuovi contagi.