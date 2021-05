Tre centri estivi per i bambini delle scuole dell’Infanzia e asili nido aperti tutto il mese di luglio. Per gli alunni più grandi si punta alla collaborazione con associazioni e parrocchie.

E’ quanto emerge dopo la riunione della giunta comasca di oggi durante la quale è stata approvata la delibera portata dall’assessore alle Politiche educative, Alessandra Bonduri.



Le tre scuole dell’Infanzia nelle quali si svolgeranno i centri estivi, quest’anno dedicati al tema “Olimpiadi”, sono l’asilo di via Zezio, quello di via Briantea e quello di Sagnino con orario 7.45-17.30. A breve uscirà l’avviso per i genitori.

Per quanto riguarda la fascia d’età 0-3 anni, rimarranno aperti quasi tutti gli asili nido fino alla fine di luglio.

Per gli alunni più grandi, in collaborazione con altre realtà come parrocchie e associazioni, il Comune cercherà di aderire al bando di Regione Lombardia che mette a disposizione risorse per supportare proprio questa fascia d’età e per promuovere l’inclusione.



L’assessore: “Cerchiamo di sostenere le famiglie”

“Cerchiamo anche quest’anno anzi soprattutto quest’anno, di realizzare dei luoghi di incontro per i bimbi, per incentivare la loro socialità e rendere concreta la loro spensieratezza – spiega Bonduri – Così facendo auspichiamo di sostenere e stare vicino alle famiglie che sono state assolutamente provate da numerose difficoltà.