Mobilità transfrontaliera, la giunta Regionale ha deliberato la proposta di legge per ratificare il trattato tra la Lombardia e il Canton Ticino finalizzato allo sviluppo della mobilità tra i due territori. L’obiettivo è offrire un’alternativa sostenibile ai migliaia di frontalieri e turisti che tutti i giorni varcano il confine italo-svizzero.

Tra le soluzioni assume dunque rilievo l’annunciata elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco, a lungo promossa dai comitati dei pendolari e dal consigliere regionale del Movimento 5Stelle, Raffaele Erba che commenta: “Finalmente Regione Lombardia ha recepito le nostre sollecitazioni sullo sviluppo della linea Como-Lecco. Nell’intesa sul Canton Ticino è chiaramente assunto un impegno bilaterale a sviluppare la linee come riflesso dell’elettrificazione. Era ora che si costruisse un valida alternativa sostenibile alla mobilità dei frontalieri e dei turisti”.

“Questa è la Lombardia che ci immaginiamo – aggiunge Erba – moderna e green, dove si pensa realmente ad una mobilità efficiente e sostenibile in grado di ridurre lo smog che sta asfissiando la nostra Regione”.

Poi il consigliere annuncia che a fine mese presenterà “un ordine del giorno in sede di discussione del prossimo assestamento di bilancio, per chiedere a Regione Lombardia di implementare la tratta RegioExpress tra le città di Erba e di Como. Credo sia fondamentale potenziare i servizi per i pendolari e non tagliarli come troppo spesso abbiamo visto fare da questa Giunta”.