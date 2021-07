Tasso di positività all’1,7% in Lombardia, un punto sotto la media nazionale. A fronte di 38.602 tamponi effettuati, sono 661 i nuovi positivi. Leggera risalita dei ricoveri, mentre in provincia di Como calano i nuovi casi.

Nelle terapie intensive sono 30 i pazienti, uno più di ieri, mentre nei reparti Covid i degenti, con 12 unità in più tornano sopra quota 200 e sono 206. Tre le vittime nelle ultime 24 ore in Lombardia.

In provincia di Como sono 35 i nuovi contagi. Varese, con 126 contagi in più è ancora una volta il territorio con i dati più alti dopo Milano, che conta 209 contagi dei quali 111 nel capoluogo lombardo.