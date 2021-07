Riqualificazione dei giardini a lago di Como, una nuova tegola si abbatte sulla gara per la progettazione definitiva. Il comune ha fatto sapere, infatti, che il secondo raggruppamento in graduatoria ha presentato ricorso al Tar della Lombardia con richiesta di sospensiva.

E se questa dovesse essere concessa il rischio di ulteriori slittamenti sarebbe più che concreto.

Soltanto poco più di un mese fa, era il 22 giugno, dopo ritardi, modifiche progettuali e numerosi intoppi, era stato affidato l’incarico per il progetto della riqualificazione di un’area della città che da tempo attende l’intervento.

Palazzo Cernezzi, all’epoca, aveva fatto sapere che si era conclusa la procedura per l’affidamento dell’incarico professionale di aggiornamento del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza.

Incarico che era stato affidato a un raggruppamento di professionisti di diverse società per una spesa complessiva di poco meno di 124mila euro. Ora la comunicazione del ricorso al tar.

“Non sappiamo se e quanto inciderà sui tempi – ha fatto sapere l’assessore ai Parchi e giardini Marco Galli – attendiamo la decisione del tar”.