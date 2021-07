Maltempo nel Comasco, dopo i rappresentanti di Regione Lombardia, lunedì 2 agosto arriva il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. L’esponente del governo farà tappa prima in Prefettura in via Volta a Como e poi nelle località lariane più colpite dall’alluvione.

Una iniziativa, la visita dell’esponente del Partito Democratico, già sindaco di Lodi e per due volte presidente della provincia di Lodi, auspicata e fortemente sostenuta dai parlamentari comaschi del Pd Chiara Braga e Alessandro Alfieri e dal consigliere regionale dem comasco Angelo Orsenigo. “In questi giorni così difficili per il territorio comasco abbiamo tenuto un confronto costante con il Governo, che ha dimostrato da subito la massima attenzione e vicinanza. Una vicinanza confermata dalla presenza del Ministro della Difesa Guerini – scrivono in una nota Braga, Alfieri e Orsenigo – Lo ringraziamo per la sua preziosa disponibilità, un segnale di attenzione e impegno per il nostro territorio”.

Intanto si lavora senza sosta nei paesi lariani in cui i danni del maltempo sono stati pesantissimi. La situazione viabilistica, intanto, sta lentamente e gradualmente tornando alla normalità. Riaperte la provinciale Lariana e la statale Regina. I lavori sono andati avanti anche sulla Regina Vecchia, a Laglio, dove la montagna di detriti che impediva la circolazione non è ancora stata rimossa del tutto. I vigili del fuoco hanno rimosso nei giorni circa 300 metri cubi di materiale roccioso ma “la strada rimarrà chiusa almeno fino a lunedì”, ha detto il sindaco Roberto Pozzi.

In città a Como infine le rive del lago sono invase da una grandissima quantità di detriti. Restano fermi i battelli della Navigazione.