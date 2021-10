Sono 284 i nuovi positivi al Covid in Lombardia. A fronte di 65.113 tamponi processati con un tasso di positività dello 0,4%.

Stabile la situazione negli ospedali: sono 339 i ricoverati nei reparti ordinari (cinque in più nelle ultime 24 ore), 57 in terapia intensiva (meno 3 rispetto a ieri). Sono cinque i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia.

Cinque i nuovi casi positivi al Covid nel Comasco.