In Lombardia, da 0,4 sale a 0,5 il tasso di positività. Nelle ultime 24 ore infatti, a fronte di 53.236 tamponi effettuati (ieri erano oltre 60.000), sono 307 i nuovi casi di Coronavirus.

In aumento anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva, oggi sono 59 mentre diminuiscono quelli nei reparti ordinari dove i letti occupati sono 315, 18 in meno di ieri. Nelle ultime 24 ore, le vittime del Covid sono state cinque. Un numero che porta quindi il totale dei decessi da inizio pandemia a 34.098.

La provincia con più persone positive al Coronavirus è Milano (sono 98) di cui 45 a Milano città. Come ieri anche oggi, Sondrio riporta meno casi, solo quattro mentre nel Comasco, i positivi sono 11, tre in più di martedì.