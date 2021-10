Area ex Ticosa di Como, è stato pubblicato sulla piattaforma Sintel – il Sistema di Intermediazione telematica di regione Lombardia – l’avviso di manifestazione di interesse per la gara di affidamento dei lavori per la bonifica dell’ultima porzione di terreno. Si tratta dell’oramai celebre “cella 3”, l’area che si trova dietro all’edificio della Santarella.

L’importo della nuova gara di appalto ammonta a 5 milioni e 364mila euro, suddiviso in oltre 370mila euro come somme già impegnate e circa 4milaioni e 900mila euro da impegnare.

Si tratta dell’ennesimo, si spera l’ultimo, passaggio di una bonifica infinita. Dopo oltre sette mesi dal pasticcio del bando annullato dal Comune a causa di errori nella formulazione del testo di gara, è stato finalmente pubblicato il nuovo documento, nella speranza che questa volta non ci siano errori o intoppi.

Nella determina a firma del dirigente del Settore Ambiente del Comune di Como si legge che si procederà “all’affidamento dei lavori secondo criterio del minor presso attraverso l’esperimento di procedura negoziata, senza bando, preceduta da avviso di indagine di mercato e con il successivo invito a presentare la miglior offerta ad almeno dieci operatori”.

Le manifestazioni di interesse dovranno arrivare entro le 17 del 2 novembre.

Una storia infinita quella dell’ex tintostamperia che non riesce a trovare il suo epilogo. Con il passere del tempo il degrado ha finito per impossessarsi dell’area, i costi sono lievitati e i tempi allungati. Ora l’ultima speranza legata appunto al nuovo bando per ripulire dai veleni, una volta per tutte, l’area.