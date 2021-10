Tasso di positività in lieve risalita, allo 0,4%. A fronte di 100.312 tamponi effettuati, i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia sono 457. In aumento di due unità i pazienti in terapia intensiva, oggi sono 55, mentre diminuiscono quelli nei reparti ordinari dove i letti occupati sono 280.

Il numero delle vittime, da ieri, sale a 34.130, includendo anche gli ultimi quattro decessi registrati. La provincia con più positivi rimane Milano dove sono 125, (di cui 45 a Milano città). Quella con meno casi è invece Lecco, sono undici mentre a Como 23.

Riguardo alla campagna vaccinale, il premier Mario Draghi ha precisato che in Italia procede più spedita della media europea. “A oggi l’86% dei cittadini sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l’81% è completamente vaccinato”. Il presidente del Consiglio ha anche ringraziato “tutti coloro che hanno scelto di aderire alla campagna, in particolare i giovani e giovanissimi”.

Ha invece rilanciato l’appello a vaccinarsi, la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti che ha detto “La battaglia contro il Covid sta dando ottimi frutti, ma non possiamo ancora abbassare la guardia”. Parole riferite al 9% dei lombardi over 12 che ancora non ha ricevuto nemmeno la prima dose.