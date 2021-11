Vaccino antinfluenzale per i bambini, da qualche giorno i genitori dei più piccoli stanno segnalando problemi con la prenotazione in provincia di Como attraverso il portale regionale. Dallo scorso 9 novembre è, infatti, possibile procedere attraverso il sito della Regione Lombardia, ma poco dopo sono iniziate le difficoltà, in particolare per la fascia 6 mesi-2 anni.

Una volta registrati i dati richiesti e selezionata la provincia di riferimento – quella di Como, appunto – nell’elenco delle disponibilità non compaiono ambulatori comaschi ma solo strutture di territori limitrofi. Qualcuno, inizialmente, ha pensato ad un problema di agende e ha pazientato, riprovando a qualche giorno di distanza, ma nulla è cambiato. Sia selezionando le prime date utili, sia inserendo una data specifica la ricerca indirizza fuori provincia.

Nessuna difficoltà, invece, per i bambini più grandi, quelli cioè compresi nella fascia d’età 2-6 anni.

Vale la pena ricordare che a questi ultimi viene offerto il vaccino tramite spray nasale, mentre ai più piccoli è destinata l’iniezione.

Per tutti, se si tratta della prima somministrazione, saranno due le dosi ad almeno quattro settimane di distanza l’una dall’altra, mentre se già vaccinati in passato la dose sarà una soltanto.

A chiarire la situazione è Asst Lariana che ha in capo i centri vaccinali dove si svolge la somministrazione. “Si stanno definendo con Ats Insubria le agende e l’organizzazione per quanto riguarda i piccolissimi tra i 6 mesi e i due anni di vita, vista anche l’alta adesione alla campagna vaccinale da parte dei pediatri – spiegano da via Ravona – a breve seguiranno ulteriori comunicazioni per l’area di competenza dell’Asst Lariana. Ci teniamo a ricordare, infine, che le famiglie dei bambini ad alto rischio per patologia vengono contattate direttamente per fissare l’appuntamento”.

Bambini a parte in questo momento possono prenotare l’antinfluenzale gli over 65, i cittadini a rischio per patologia e le donne in gravidanza, nei prossimi giorni potranno poi accedere alla prenotazione le altre categorie previste dalla circolare ministeriale.