Bando per il completamento della bonifica dell’area ex Ticosa di Como, dopo rallentamenti, intoppi, una gara annullata e un’altra sospesa è stata pubblicata oggi la nuova gara.

Questa mattina sulla piattaforma Sintel – il Sistema di Intermediazione telematica di regione Lombardia – è stato pubblicato il nuovo avviso di manifestazione di interesse per la gara di affidamento dei lavori per la bonifica dell’ultima porzione di terreno. Si tratta dell’oramai celebre “cella 3”, l’area che si trova dietro all’edificio della Santarella.

L’importo della nuova gara di appalto resta lo stesso e ammonta a 5 milioni e 364mila euro, suddiviso in oltre 370mila euro come somme già impegnate e circa 4milioni e 900mila euro da impegnare.

L’ultimo intoppo al bando per assegnare i lavori si era verificato lo scorso 2 novembre quando la gara era stata sospesa dopo che i partecipanti avevano rivolto all’amministrazione – come previsto dalla procedura -una serie di quesiti tecnici all’amministrazione. Il Comune dunque ha fermato temporaneamente la gara per rispondere alle risposte da fornire ai richiedenti.

Le manifestazioni di interesse dovranno arrivare entro la data del 6 dicembre. Poi la gara sarà assegnata e finalmente – si spera – le ruspe entreranno in azione nell’area ex Ticosa di Como per bonificare anche l’ultima porzione di terreno che manca.