Un ferito, fortunatamente non in gravi condizioni e traffico in tilt questa mattina a Como per un incidente sulla via Napoleona, sulla corsia in uscita dal capoluogo lariano. Attorno alle 9, per cause ancora da chiarire, un uomo di 64 anni ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada. La vettura ha colpito un palo della luce, abbattuto nell’impatto.

In via Napoleona sono subito intervenuti i mezzi di soccorso, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale. Le condizioni del 64enne non desterebbero preoccupazioni e dopo i primi accertamenti non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. L’uomo potrebbe aver sbandato per evitare un ostacolo.

L’incidente ha causato ripercussioni al traffico in gran parte della città. Per consentire le operazioni di soccorso e per rimettere in sicurezza la strada è stata temporaneamente chiusa la strada in uscita dalla città. Tutti i veicoli sono stati deviati da piazza San Rocco su via Teresa Rimoldi. Immediatamente si sono formate code in via Grandi, in viale Roosevelt e viale Innocenzo.

I disagi sono proseguiti per gran parte della mattinata. Sono intervenuti anche i tecnici della società dell’energia elettrica per valutare la situazione dopo l’abbattimento del palo della luce.