Incendio questa mattina in una tessitura di Costamasnaga, nel Lecchese. Le fiamme sono divampate attorno alle 9, per cause ancora da chiarire. Il rogo si è esteso velocemente e anche i vigili del fuoco di Como con tre squadre sono intervenuti in supporto dei colleghi di Lecco. Dieci complessivamente i mezzi dei pompieri impegnati.

Fortunatamente non ci sono persone ferite né intossicate. Tutti i dipendenti sono usciti dall’azienda appena è scattato l’allarme. La colonna di fumo è visibile anche a distanza.