Sono davvero partiti i lavori per la variante della Tremezzina. Dalle 9.30 di questa mattina la statale Regina è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia all’altezza di Colonno. L’avvio del cantiere si è svolto senza intoppi e ora si valuteranno sul campo le reali ripercussioni sul traffico e la portata degli inevitabili disagi per le migliaia di persone che quotidianamente utilizzavano il tratto che rimarrà chiuso per quattro mesi.

Potenziati i mezzi della navigazione, agevolazioni sugli abbonamenti dei mezzi pubblici e sui parcheggi. Tre i percorsi alternativi. Già questa mattina, respinti i primi veicoli di automobilisti che non sapevano della chiusura della strada.